Визовый режим с рф: в Украину въехало семь россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С начала введения визового режима с рф россиянам выдали 10 виз для въезда в Украину, уже въехало – семь. Об этом журналисту УНН сообщили спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Детали
На вопрос сколько за 4,5 месяца было выдано виз для граждан россии, Николенко ответил: "10 виз".
Демченко рассказал, что в Украину уже въехало семь россиян.
"По моей информации, 7", – сказал он.
Напомним
В июле сообщали, что от 10 граждан российской федерации поступили обращения по получению украинской визы.
С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет Министров одобрил 17 июня.
Требования к организации работы по оформлению виз для въезда в Украину и транзитному проезду через ее территорию установлены в соответствии с правилами оформления виз. Этим вопросом занимается МИД.
Эти требования устанавливают форму визовой анкеты, а также процедуру информационного взаимодействия государственных органов Украины при оформлении виз.
Виза может быть транзитной, краткосрочной и долгосрочной.