Візовий режим з рф: до України в'їхало семеро росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. З початку введення візового режиму з рф росіянам видали 10 віз для в'їзду в Україну, вже в'їхало – семеро. Про це журналісту УНН повідомили речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко та речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
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На запитання скільки за 4,5 місяці було видано віз для громадян росії, Ніколенко відповів: "10 віз".
Демченко розповів, що в Україну в'їхало семеро росіян.
"За моєю інформацією, 7", – сказав він.
Нагадаємо
У липні повідомляли, що від 10 громадян російської федерації надійшли звернення щодо отримання української візи.
З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.
Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлено відповідно до правил оформлення віз. Цим питанням займається МЗС.
Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.
Віза може бути транзитна, короткострокова та довгострокова.