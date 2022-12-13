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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23217 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Візовий режим з рф: до України в'їхало семеро росіян

Візовий режим з рф: до України в'їхало семеро росіян

Київ • УНН

 • 684571 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. З початку введення візового режиму з рф росіянам видали 10 віз для в'їзду в Україну, вже в'їхало – семеро. Про це журналісту УНН повідомили речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко та речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Деталі

На запитання скільки за 4,5 місяці було видано віз для громадян росії, Ніколенко відповів: "10 віз".

Демченко розповів, що в Україну в'їхало семеро росіян.

"За моєю інформацією, 7", – сказав він.

Нагадаємо

У липні повідомляли, що від 10 громадян російської федерації надійшли звернення щодо отримання української візи.

З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.

Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлено відповідно до правил оформлення віз. Цим питанням займається МЗС.

Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.

Віза може бути транзитна, короткострокова та довгострокова.

Українські Національні Новини

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