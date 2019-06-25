Военнопленного моряка Будзыло ознакомили с результатами судебной экспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Российское следствие ознакомило украинского военнопленного моряка Юрия Будзыло и его адвоката с заключением экспертов комиссионной ситуационной судебной экспертизой. Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов в Facebook, передает УНН.
"Сегодня (25.06.2019) состоялись следственные действия с Юрием Александровичем Будзыло. Следователь ознакомил его и защиту с заключением экспертов ранее назначенной комиссионной ситуационной судебной экспертизой, предъявил обвинение в совершении преступления по ч.3, ст.322 УК РФ в окончательной редакции и ознакомил с другими процессуальными документами", - написал защитник.
По его словам, Будзыло вину в инкриминируемом преступлении не признает, считает его абсурдным и необоснованным.
Дополнительно в очередной раз Будзыло заявил, что он является военнопленным, требует применения в отношении него и остальных 23-х военнопленных моряков положений 3-й Женевской конвенции.
"Настроение нормальное, моральное и психологическое состояние отличное. Ждет с нетерпением возвращения домой и верит, что данный этап приближается. Родным, близким, друзьям и всем, кто его поддерживает, передал слова благодарности", - добавил адвокат.
Как сообщал УНН, украинским военнопленным морякам назначили новую экспертизу.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
Напомним, что в мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.