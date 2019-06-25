Військовополоненого моряка Будзила ознайомили з результатами судової експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Російське слідство ознайомило українського військовополоненого моряка Юрія Будзила і його адвоката з висновком експертів комісійної ситуаційної судової експертизи. Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні (25.06.2019) відбулися слідчі дії з Юрієм Олександровичем Будзилом. Слідчий ознайомив його і захист з висновком експертів раніше призначеної комісійної ситуаційної судової експертизи, пред'явив обвинувачення у вчиненні злочину за ч.3, ст.322 КК РФ в остаточній редакції і ознайомив з іншими процесуальними документами", - написав захисник.
За його словами, Будзило вину в інкримінованому злочині не визнає, вважає його абсурдним і необґрунтованим.
Додатково в черговий раз Будзило заявив, що він є військовополоненим, вимагає застосування щодо нього та інших 23-х військовополонених моряків положень 3-й Женевської конвенції.
"Настрій нормальний, моральний та психологічний стан відмінний. Чекає з нетерпінням повернення додому і вірить, що даний етап наближається. Рідним, близьким, друзям і всім, хто його підтримує, передав слова подяки", - додав адвокат.
Як повідомляв УНН, українським військовополоненим морякам призначили нову експертизу.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Нагадаємо, що в травні 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.