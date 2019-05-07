Украинским военнопленным морякам назначили новую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. С конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных моряков и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.
“Всех военнопленных и их адвокатов следствие уже ознакомило с постановлениями о назначении технической экспертизы боевых модулей МБАК „Бердянск“ и „Никополь“. С конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы”, — написал Полозов.
Он отметил, что эта экспертиза своего рода “ноу-хау” российского следствия.
“Фактически, от экспертов требуется давать юридическую оценку представленным следствием доказательствам, хотя это является прерогативой суда”, — добавил Полозов.
Полозов заявил, что все адвокаты команды заявляют возражения на проведение данной экспертизы.
Напомним, в России проводится ознакомление украинских военнопленных моряков и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь”.