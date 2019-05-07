Українським військовополоненим морякам призначили нову експертизу

КИЇВ. 7 травня. УНН. З кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених моряків та їхніх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.