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Українським військовополоненим морякам призначили нову експертизу

Українським військовополоненим морякам призначили нову експертизу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. З кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених моряків та їхніх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Всіх військовополонених та їхніх адвокатів слідство вже ознайомив з постановами про призначення технічної експертизи бойових модулів МБАК "Бердянськ" і "Нікополь". З кінця квітня і до теперішнього часу проводиться ознайомлення військовополонених і їх захисників з постановою про призначення комісійної ситуаційної експертизи", - написав Полозов.

Він зазначив, що ця експертиза свого роду "ноу-хау" російського слідства.

"Фактично, від експертів потрібно давати юридичну оцінку представленим наслідком доказам, хоча це є прерогативою суду", - додав Полозов.

Полозов заявив, що всі адвокати команди заявляють заперечення на проведення даної експертизи.

Нагадаємо, в Росії проводиться ознайомлення українських військовополонених моряків та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь".

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