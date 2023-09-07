Военно-Морские Силы рассказали, сколько вражеских потерь за сутки произошло с их помощью

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Военно-Морские Силы ВСУ в своем Telegram отчитались о вражеских убытках в технике и живой силе, передает УНН.

Цитата

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок продолжали выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.

За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожено 24 оккупанта, 2 катера, 2 артиллерийские системы, 2 единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 266 900 человек, 4506 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

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