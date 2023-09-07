Військово-Морські Сили розповіли, скільки ворожих втрат за добу сталось за їх допомоги

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"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупанти, 2 катери, 2 артилерійські системи, 2 одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 266 900 осіб, 4506 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

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