Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українські військові мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового на Запоріжжі. Закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«В ході ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового. Закріплюються на досягнутих рубежах», - сказав Ковальчук.
За його словами, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
«Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Мар'їнки Донецької області», - розповів Ковальчук.
Окрім того, він повідомив, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.
«Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоігорівки, Оріхова та Василівки», - зазначив Ковальчук.
Доповнення
Інститут вивчення війни повідомляв, що українські сили просуваються вздовж російських укріплень на Запоріжжі.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Роботиного на південному фронті у понеділок 28 серпня. І уточнила, що по південному регіону українська армія продовжує наступальні дії.