Українські сили просуваються вздовж російських укріплень на Запоріжжі - ISW

Деталі

Зазначається, що додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового.

Дані геолокації українських сил на північний захід від Вербового свідчать про те, що українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень.

Українські військові також підтвердили, що українські сили досягли успіху на напрямках Роботине — Новопрокопівка південніше Оріхова.

Доповнення

Завдяки українській контрнаступальній операції в районі адміністративної межі Донецької і Запорізької областей, ймовірно, вдасться стиснути частини 7-ї гвардійської гірської повітряно-десантної дивізії росії і не дати їм передислокуватися на критичні ділянки фронту у Запорізькій області.

Українські війська 5 вересня вели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей, а також на західній частині Запорізької області.

Додамо

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