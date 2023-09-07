Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 267 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 266 900 осіб, 4506 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 266 900 (+610) осіб,
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- танків ‒ 4506 (+9),
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- бойових броньованих машин ‒ 8703 (+21),
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- артилерійських систем – 5722 (+37),
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- РСЗВ – 753 (+5),
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- засобів ППО ‒ 506 (+1),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22),
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- крилатих ракет ‒ 1455 (+8),
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- кораблів/катерів ‒ 19 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27),
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- спеціальної техніки ‒ 859 (+7).
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Доповнення
Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу.