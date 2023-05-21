Военные Судана объявили о семидневном прекращении огня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Армия Судана и Силы оперативной поддержки договорились о семидневном прекращении огня. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Враждующие группировки Судана подписали поздно вечером в субботу соглашение о семидневном прекращении огня, поскольку боевые действия, которые погрузили страну в хаос продолжаются уже шестую неделю.
Как отмечается, режим прекращения огня вступит в силу в 21:45 по местному времени в понедельник.
Многочисленные предыдущие договоренности о прекращении огня были нарушены. Однако соблюдение этого соглашения будет осуществляться американо-саудовским и международным механизмом мониторинга.
Соглашение также предусматривает распределение гуманитарной помощи, восстановление основных услуг в стране и вывод войск из больниц и основных общественных учреждений.
"Пришло время сложить оружие и разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ. Я прошу обе стороны придерживаться этого соглашения - мир будет наблюдать", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Сообщается, что боевые действия между армией Судана и Силами оперативной поддержки привели к коллапсу в стране. Так, запасы продовольствия, наличных и предметов первой необходимости быстро сокращаются, а в банках, посольствах, складах помощи и даже церквях начались массовые грабежи.
Напомним
Судан оказался под обстрелами и авиаударами в ходе конфликта в стране, который продолжается с апреля.
Саудовская Аравия заявляла, что готова принять у себя представителей председателя Совета по суверенитету Судана и командующего армией генерала Абдулфеттаха аль-Бурхана, а также командующего Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагалу для переговоров о прекращении огня. Однако, эти переговоры о перемирии в Джидде тогда так и не привели к прогрессу.