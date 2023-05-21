Військові Судану оголосили про семиденне припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Армія Судану та Сили оперативної підтримки домовилися про семиденне припинення вогню. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Ворогуючі угруповання Судану підписали пізно ввечері в суботу угоду про семиденне припинення вогню, оскільки бойові дії, які занурили країну в хаос тривають вже шостий тиждень.
Як зазначається, режим припинення вогню набуде чинності о 21:45 за місцевим часом у понеділок.
Численні попередні домовленості про припинення вогню були порушені. Однак дотримання цієї угоди здійснюватиметься американсько-саудівським і міжнародним механізмом моніторингу.
Угода також передбачає розподіл гуманітарної допомоги, відновлення основних послуг в країні і виведення військ з лікарень і основних громадських закладів.
"Настав час скласти зброю та дозволити безперешкодний гуманітарний доступ. Я прошу обидві сторони дотримуватися цієї угоди - світ буде спостерігати", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Повідомляється, що бойові дії між армією Судану та Силами оперативної підтримки призвели до колапсу в країні. Так, запаси продовольства, готівки та предметів першої необхідності швидко скорочуються, а у банках, посольствах, складах допомоги та навіть церквах почалися масові грабунки.
Нагадаємо
Судан опинився під обстрілами та авіаударами в ході конфлікту в країні, який триває з квітня.
Саудівська Аравія заявляла, що готова прийняти у себе представників голови Ради з суверенітету Судану та командувача армії генерала Абдулфеттаха аль-Бурхана, а також командувача Сил швидкого реагування Мухаммеда Хамдана Дагалу задля переговорів про припинення вогню. Однак, ці переговори про перемир'я в Джидді тоді так і не призвели до прогресу.