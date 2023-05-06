Саудівська Аравія прийме у себе представників сторін конфлікту у Судані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Саудівська Аравія оголосила, що готова прийняти у себе представників голови Ради з суверенітету Судану та командувача армії генерала Абдулфеттаха аль-Бурхана, а також командувача Сил швидкого реагування Мухаммеда Хамдана Дагалу, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Деталі
У письмовій заяві МЗС Саудівської Аравії повідомляється про телефонну розмову міністра закордонних справ Саудівської Аравії Фейсала бін Ферхана із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Під час розмови міністри наголосили, що важливо покласти край насильству в Судані та військовій напруженості між сторонами.
Зазначено, що з ініціативи СЩА та Саудівської Аравії у Джидді організовано зустріч представників конфліктуючих сторін у Судані. Зазначена ініціатива спрямована на «підготовку необхідного діалогового майданчика для зниження рівня напруженості таким чином, щоб гарантувати безпеку та стабільність Судану та його народу».
Телевізійний канал Al Arabiya повідомляє, що представники сторін конфлікту вже попрямували до Джидди.
Доповнення
Конфлікт у Судані спалахнув 15 квітня між армією Абдулфеттаха аль-Бурхана та Силами швидкого реагування командувача Мухаммеда Хамдана Дагалу, колишнього лідера ополчення, відомого як Hemedti, після провалу підтриманого міжнародною спільнотою плану нового переходу за участю цивільних сторін.
Західні держави, включаючи Сполучені Штати, підтримали план нового переходу та цивільного уряду.
Після того, як 15 квітня почалися бої між ворогуючими сторонами, було домовлено про кілька перемир’їв, але жодне з них не було дотримано.
Однак регіональні мовники повідомили, що вранці в суботу в Хартумі та його околицях перестрілки не було.
На сьогодні в результаті конфлікту загинули сотні людей і десятки тисяч біженців тікали за кордон.