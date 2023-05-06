Саудовская Аравия примет у себя представителей сторон конфликта в Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Саудовская Аравия объявила, что готова принять у себя представителей председателя Совета по суверенитету Судана и командующего армии генерала Абдулфеттаха аль-Бурхана, а также командующего Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагалу, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
В письменном заявлении МИД Саудовской Аравии сообщается о телефонном разговоре министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Ферхана с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Во время разговора министры подчеркнули, что важно положить конец насилию в Судане и военной напряжённости между сторонами.
Отмечается, что по инициативе США и Саудовской Аравии в Джидде организована встреча представителей конфликтующих сторон в Судане. Указанная инициатива направлена на «подготовку необходимой диалоговой площадки для снижения уровня напряжённости таким образом, чтобы гарантировать безопасность и стабильность Судана и его народа».
Телевизионный канал Al Arabiya сообщает, что представители сторон конфликта уже направились в Джидду.
Дополнение
Конфликт в Судане вспыхнул 15 апреля между армией Абдулфеттаха аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования командующего Мухаммеда Хамдана Дагалу, бывшего лидера ополчения, известного как Hemedti, после провала поддержанного международным сообществом плана нового перехода с участием гражданских сторон.
Западные страны, включая Соединенные Штаты, поддержали план нового перехода и гражданского правительства.
После того, как 15 апреля начались бои между враждующими сторонами, было договорено о нескольких перемириях, но ни одно из них не было соблюдено.
Однако региональные вещатели сообщили, что утром в субботу в Хартуме и его окрестностях перестрелки не было.
На сегодня в результате конфликта погибли сотни людей и десятки тысяч беженцев бежали за границу.