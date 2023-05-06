Саудовская Аравия примет у себя представителей сторон конфликта в Судане

ukru
Эксклюзив
06:00 • 28512 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 104252 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 65500 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 117625 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116091 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106841 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101754 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112909 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132841 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179854 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 53107 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 79523 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 39544 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 70014 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103042 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 179856 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210489 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151086 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157449 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 193788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 87851 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107172 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123824 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159226 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165909 просмотра
Актуальное
Саудовская Аравия примет у себя представителей сторон конфликта в Судане

Саудовская Аравия примет у себя представителей сторон конфликта в Судане

Киев • УНН

 • 1109178 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Саудовская Аравия объявила, что готова принять у себя представителей председателя Совета по суверенитету Судана и командующего армии генерала Абдулфеттаха аль-Бурхана, а также командующего Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагалу, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

В письменном заявлении МИД Саудовской Аравии сообщается о телефонном разговоре министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Ферхана с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Во время разговора министры подчеркнули, что важно положить конец насилию в Судане и военной напряжённости между сторонами.

Отмечается, что по инициативе США и Саудовской Аравии в Джидде организована встреча представителей конфликтующих сторон в Судане. Указанная инициатива направлена на «подготовку необходимой диалоговой площадки для снижения уровня напряжённости таким образом, чтобы гарантировать безопасность и стабильность Судана и его народа».

Телевизионный канал Al Arabiya сообщает, что представители сторон конфликта уже направились в Джидду.

Дополнение

Конфликт в Судане вспыхнул 15 апреля между армией Абдулфеттаха аль-Бурхана и Силами быстрого реагирования командующего Мухаммеда Хамдана Дагалу, бывшего лидера ополчения, известного как Hemedti, после провала поддержанного международным сообществом плана нового перехода с участием гражданских сторон.

Западные страны, включая Соединенные Штаты, поддержали план нового перехода и гражданского правительства.

После того, как 15 апреля начались бои между враждующими сторонами, было договорено о нескольких перемириях, но ни одно из них не было соблюдено.

Однако региональные вещатели сообщили, что утром в субботу в Хартуме и его окрестностях перестрелки не было.

На сегодня в результате конфликта погибли сотни людей и десятки тысяч беженцев бежали за границу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы