Военные на Донбассе сбили самодельный ударный беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил сбит самодельный ударный БПЛА противника. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
Как сообщили в пресс-центре, на Донецком направлении "враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил".
"Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия (он - ред.) был поврежден", - говорится в сообщении.
Напомним, подразделением Объединенных сил 18 марта был сбит беспилотник врага на Авдеевском направлении на Донбассе.