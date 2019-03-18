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Бійці ОС збили ворожий безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Підрозділом Об'єднаних сил збито безпілотник ворога на авдіївському напрямку на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

Бійці ОС збили ворожий безпілотник

"На авдіївському напрямку противником влаштовано провокацію з використанням БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів ОС. Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений", - повідомили у штабі, додавши, що противник продовжує здійснювати провокації для звинувачення підрозділів ОС у порушенні "весняного" перемир’я.

Залишки збитого БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації, додали у штабі.

Нагадаємо, представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше повідомив, що з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково. Однак, у зоні ООС продовжуються ворожі обстріли.

Українські Національні Новини

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