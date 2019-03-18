Бойцы ОС сбили вражеский беспилотник

"На авдеевском направлении противником устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ОС. Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была приостановлена, а очередной БПЛА противника уничтожен", - сообщили в штабе, добавив, что противник продолжает осуществлять провокации для обвинения подразделений ОС в нарушении "весеннего" перемирия.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации, добавили в штабе.

Напомним, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно. Однако, в зоне ООС продолжаются вражеские обстрелы.