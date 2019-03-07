ТКГ домовилася про запровадження режиму тиші на Донбасі – Марчук

КИЇВ. 7 березня. УНН. З 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково. Про це заявив представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.