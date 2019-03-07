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ТКГ домовилася про запровадження режиму тиші на Донбасі – Марчук

ТКГ домовилася про запровадження режиму тиші на Донбасі – Марчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. З 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково. Про це заявив представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Сьогодні відбулося засідання, на якому ми домовилися про запровадження з 00:00 годин режиму тиші на Донбасі. Україна, маючи досвід та практику реалізації таких домовленостей, запропонувала, щоб в заяву були включені деякі інструменти, які реально забезпечать процес припинення обстрілів", - зазначив Марчук.

Така домовленість була досягнута під час відеоконференції, яка тривала понад 7 годин.

За словами Марчука, на сьогоднішньому засіданні не було представника Російської Федерації в ТКГ, тому стосовно запровадження режиму тиші не лише на святкові дні, а безстроково гарантій від керівництва РФ немає.

"Але щоб не було дуже великих ілюзій, поки не буде гарантій з боку Росії і, перш за все, керівництва РФ - пана Путіна чи його представників, - на превеликий жаль, дуже великого оптимізму сподіватись не доводиться", - сказав Марчук.

Як повідомляв УНН, у РФ заявляли, що Україна не погодила ініціативу ОБСЄ про "весняне перемир'я".

Нагадаємо, учасниця Мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську представницями ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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