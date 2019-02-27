Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську

ukru
22 березня, 17:51 • 109778 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 172356 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 145844 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 144877 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 133913 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 120418 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 165260 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171860 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157801 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 278997 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.9 м/с
40 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 115292 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 117481 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 113723 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 115263 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 91361 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 196924 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 278997 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 238108 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 219711 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 183974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 93377 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 88841 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 100654 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 83991 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 103334 перегляди
Актуальне
Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську

Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську

Київ • УНН

 • 11684 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Представниці ОРДЛО зірвали засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила Перший заступник голови Верховної Ради, учасниця Мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.

За її словами, сьогодні в Мінську в гуманітарній групі українську сторону представляли експерти СБУ та МінТОТ.

"Засідання групи було грубо зірвано базарними тітками (інших окупанти на окупованих територіях не знайшли), які є запрошені від ОРДЛО і функція яких озвучувати темники Кремля", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що представники Росії та запрошені з ОРДЛО знову в категоричній формі відмовилися від всіх пропозицій української сторони, також щодо передачі Росії 25 засуджених російських громадян в обмін на політв'язнів Кремля, помилування 72 сепаратистів в обмін на 19 українських заручників на окупованих територіях.

"Й влаштували огидну істерику, коли тільки українські представники заявили вимогу про негайне звільнення військовополонених моряків", - зазначила учасниця Мінських переговорів.

Крім того, за словами Геращенко, на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ у ході обговорення можливих варіантів обміну заручників запрошена із Донецька "недипломатично, базарно, в образливій і некоректній формі спробувала робити заяви на адресу України та вищого політичного керівництва держави".

Геращенко додала, що українська делегація висловила рішучий протест координатору щодо перетворення важкого переговорчого процесу на "базар з лайливими хамами" і залишила залу засідань.

"Мої колеги жорстко зазначили представникам ОБСЄ і РФ щодо неприпустимості образливих, недипломатичних висловлювань в рамках переговорного процесу з боку маріонеток Кремля", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків.

Крім того, українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала наприкінці січня-на початку лютого передати Росії 25 громадян РФ, що перебувають в українських тюрмах, в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40