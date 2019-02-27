Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську

За її словами, сьогодні в Мінську в гуманітарній групі українську сторону представляли експерти СБУ та МінТОТ.

"Засідання групи було грубо зірвано базарними тітками (інших окупанти на окупованих територіях не знайшли), які є запрошені від ОРДЛО і функція яких озвучувати темники Кремля", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що представники Росії та запрошені з ОРДЛО знову в категоричній формі відмовилися від всіх пропозицій української сторони, також щодо передачі Росії 25 засуджених російських громадян в обмін на політв'язнів Кремля, помилування 72 сепаратистів в обмін на 19 українських заручників на окупованих територіях.

"Й влаштували огидну істерику, коли тільки українські представники заявили вимогу про негайне звільнення військовополонених моряків", - зазначила учасниця Мінських переговорів.

Крім того, за словами Геращенко, на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ у ході обговорення можливих варіантів обміну заручників запрошена із Донецька "недипломатично, базарно, в образливій і некоректній формі спробувала робити заяви на адресу України та вищого політичного керівництва держави".

Геращенко додала, що українська делегація висловила рішучий протест координатору щодо перетворення важкого переговорчого процесу на "базар з лайливими хамами" і залишила залу засідань.

"Мої колеги жорстко зазначили представникам ОБСЄ і РФ щодо неприпустимості образливих, недипломатичних висловлювань в рамках переговорного процесу з боку маріонеток Кремля", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків.

Крім того, українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала наприкінці січня-на початку лютого передати Росії 25 громадян РФ, що перебувають в українських тюрмах, в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.