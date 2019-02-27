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Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске

Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске

Киев  •  УНН

 • 11676 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Представительницы ОРДЛО сорвали заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, участница Минских переговоров по Донбассу Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

По ее словам, сегодня в Минске в гуманитарной группе украинскую сторону представляли эксперты СБУ и МинТОТ.

"Заседание группы было грубо сорвано базарным тетками (других оккупанты на захваченных территориях не нашли), которые являются приглашенными от ОРДЛО и функция которых озвучивать темники Кремля", - написала Геращенко.

Она отметила, что представители России и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны, также о передаче России 25 осужденных российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 украинских заложников на оккупированных территориях.

"И устроили отвратительную истерику, когда только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков", - отметила участница Минских переговоров.

Кроме того, по словам Геращенко, на заседании гуманитарного подгруппы ТКГ в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников приглашенная из Донецка "недипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства".

Геращенко добавила, что украинская делегация выразила решительный протест координатору по преобразованию тяжелого переговорного процесса на "базар с бранными хамами" и покинула зал заседаний.

"Мои коллеги жестко отметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля", - отметила Геращенко.

Напомним, Украина в ТКГ вновь требовала освободить военнопленных моряков.

Кроме того, украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке.

Ранее сообщалось, что Украина предложила в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.

Украинские Национальные Новости

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