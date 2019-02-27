У РФ заявили, що Україна не погодила ініціативу ОБСЄ про "весняне перемир'я"

"...на засіданні була розглянута ініціатива ОБСЄ про "весняне перемир'я", яка була підтримана російською делегацією і делегаціями (самопроголошених - ред.) Донецької і Луганської народних республік. При цьому пропозиція про вжиття додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню київської стороною було відкинуто", - сказав Гризлов.

За його словами, "київська сторона урізала всю конкретику, залишивши тільки заклик до перемир'я і безпідставно відклала ухвалення рішення про дату початку дії "весняного перемир'я" на невизначений час".

Нагадаємо, у столиці Білорусі Мінську відбулась зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків.

Крім того, українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала наприкінці січня-на початку лютого передати Росії 25 громадян РФ, що перебувають в українських тюрмах, в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.