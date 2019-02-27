В РФ заявили, что Украина не согласовала инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии"

“... на заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о "весеннем перемирии", которая была поддержана российской делегацией и делегациями (самопровозглашенных — ред.) Донецкой и Луганской народных республик. При этом предложение о принятии дополнительных мер по усилению режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто”, - сказал Грызлов.

По его словам, “киевская сторона урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия ”весеннего перемирия" на неопределенное время”.

Напомним, в столице Беларуси Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, Украина в ТКГ вновь требовала освободить военнопленных моряков.

Кроме того, украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке.

Ранее сообщалось, что Украина предложила в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.