У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи

"У Мінську проходить зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

Раніше Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську.



Нагадаємо, Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків.

Крім того, українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала наприкінці січня-на початку лютого передати Росії 25 громадян РФ, що перебувають в українських тюрмах, в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.