В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы

"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске.



Напомним, Украина в ТКГ вновь требовала освободить военнопленных моряков.

Кроме того, украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке.

Ранее сообщалось, что Украина предложила в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.