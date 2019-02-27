В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В столице Беларуси Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.
"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Ранее Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске.
Напомним, Украина в ТКГ вновь требовала освободить военнопленных моряков.
Кроме того, украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке.
Ранее сообщалось, что Украина предложила в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.