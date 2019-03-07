ТКГ договорилась о введении режима тишины на Донбассе – Марчук
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. С 00:00 часов 8 марта во зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Сегодня состоялось заседание, на котором мы договорились о введении с 00:00 часов режима тишины в Донбассе. Украина, имея опыт и практику реализации таких договоренностей, предложила, чтобы в заявление были включены некоторые инструменты, которые реально обеспечат процесс прекращения обстрелов", - отметил Марчук.
Такая договоренность была достигнута во время видеоконференции, которая длилась более 7 часов.
По словам Марчука, на сегодняшнем заседании не было представителя Российской Федерации в ТКГ, поэтому о введении режима тишины не только на праздничные дни, а бессрочно гарантий от руководства РФ нет.
"Но чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны России и, прежде всего, руководства РФ - Путина или его представителей, - к сожалению, очень большого оптимизма надеяться не приходится", - сказал Марчук.
Как сообщал УНН, в РФ заявляли, что Украина не согласовала инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии".
Напомним, участница Минских переговоров по Донбасса Ирина Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске представительницами ОРДЛО.