Військові на Донбасі збили саморобний ударний безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В районі проведення операції Об'єднаних сил збито саморобний ударний БПЛА ворога. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС, передає УНН.
Як повідомили у прес-центрі, на Донецькому напрямку "ворог намагався застосовувати саморобний ударний БПЛА для нанесення втрат воїнам Об'єднаних сил".
"Дрону противника були поставлені завади засобами радіоелектронної боротьби та в подальшому вогнем зі стрілецької зброї його було пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, підрозділом Об'єднаних сил 18 березня було збито безпілотник ворога на авдіївському напрямку на Донбасі.