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Военная прокуратура также планирует обжаловать приговор экс-бойцам "Торнадо"

Военная прокуратура также планирует обжаловать приговор экс-бойцам "Торнадо"

Киев  •  УНН

 • 13609 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Военная прокуратура планирует обжаловать приговор Оболонского районного суда города Киева в отношении экс-бойцов "Торнадо" и просить максимального наказания в апелляционной инстанции для обвиняемых. Об этом сообщил журналистам гособвинитель Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что каждому обвиняемому должно быть лишение свободы, больше, чем ему назначено (приговором суда - ред.). В Апелляционном суде мы будем настаивать на 15 годах лишения свободы (для Руслана Онищенко - ред.). Мы считаем, что за такие тяжкие и особо тяжкие преступления должно быть наказание максимальное", - отметил прокурор.

Р.Кравченко добавил, что апелляционную жалобу прокуратура подаст в определенный законом срок.

Как сообщал УНН, 7 апреля суд приговорил командира "Торнадо" к 11 годам тюремного заключения. Судья также озвучил сроки наказания для остальных 11 бойцов.

Впоследствии стало известно, что защита обжалует приговор Оболонского районного суда в отношении экс-бойцов "Торнадо" в Апелляционном суде Киева.

Напомним, В 2015 года были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках и ряде других тяжких преступлений.

6 июля 2015 главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиос отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" были неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.

18 июля 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Во время судебного разбирательства один из экс-бойцов "Торнадо" частично признал свою вину, после чего суд смягчил ему меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

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