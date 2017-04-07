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Захист планує оскаржити вирок екс-бійцям “Торнадо”

Захист планує оскаржити вирок екс-бійцям “Торнадо”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Захист оскаржить вирок Оболонського районного суду щодо екс-бійців “Торнадо” до Апеляційного суду Києва. Про це сказав журналістам адвокат екс-бійців “Торнадо” Володимир Якимов, передає кореспондент УНН.

Адвокат розповів журналістам, що захист не згоден із вироком стосовно кожного бійця "Торнадо" і буде однозначно оскаржувати рішення до апеляційної інстанції.

“...будемо оскаржувати (вирок суду - ред.)”, — наголосив В.Якимов.

Як повідомляв УНН, 7 квітня суд засудив командира "Торнадо" до 11 років тюремного ув'язнення. Суддя також озвучив терміни покарання для решти 11 бійців.

Нагадаємо, у 2015 року були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах та низці інших тяжких злочинів.

6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.

18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти “Торнадо”.

Під час судового розгляду один з екс-бійців "Торнадо" частково визнав свою вину, після чого суд пом'якшив йому запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

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