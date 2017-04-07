Защита планирует обжаловать приговор экс-бойцам "Торнадо"

Адвокат рассказал журналистам, что защита не согласна с приговором в отношении каждого бойца "Торнадо" и будет однозначно обжаловать решение в апелляционной инстанции.

"... будем обжаловать (приговор суда - ред.)", - отметил В.Якимов.

Как сообщал УНН, 7 апреля суд приговорил командира "Торнадо" к 11 годам тюремного заключения. Судья также озвучил сроки наказания для остальных 11 бойцов.

Напомним, В 2015 года были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках и ряде других тяжких преступлений.

6 июля 2015 главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиос отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" были неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.

18 июля 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Во время судебного разбирательства один из экс-бойцов "Торнадо" частично признал свою вину, после чего суд смягчил ему меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.