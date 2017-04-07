Суд засудив командира "Торнадо" до 11 років тюремного ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив вирок у справі екс-бійців "Торнадо". Таке рішення оголосив головуючий суддя, передає кореспондент УНН.
Суд засудив екс-командира "Торнадо" Руслана Онищенка до 11 років позбавлення волі з позбавленням звання лейтенант міліції, його заступника Миколу Цукурова засуджено 9 років в'язниці з позбавленням звання лейтенанта міліції. Данилу Ляшуку - 10 років позбавлення волі.
Також суд визначив покарання у вигляді позбавлення волі для Іллі Холода - 9,6 років тюремного ув'язнення, Анатолієві Пломадялі - 8 років, Максиму Глібову – 9 років позбавлення волі.
Микиті Кусту – 9 років позбавлення волі, Борисові Гульчуку – 9 років.
Андрія Демчука звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, також суд змінив йому арешт на домашній арешт.
До Микити Свиридівського суд застосував умовний термін покарання на 2 роки, також йому змінено запобіжний захід на домашній арешт.
Романа Іваша суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки, і змінив запобіжний захід на домашній арешт.
Юрія Шевченка, який раніше частково визнав провину, суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном - 3 роки.
Крім того, суд стягнув з обвинувачених судові витрати 7750 грн з кожного.
Нагадаємо, у 2015 року були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах та низці інших тяжких злочинів.
6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.
Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.
18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти “Торнадо”.
Під час судового розгляду один з екс-бійців "Торнадо" частково визнав свою вину, після чого суд пом'якшив йому запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.