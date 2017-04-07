Суд приговорил командира "Торнадо" к 11 годам тюремного заключения

Суд приговорил экс-командира "Торнадо" Руслана Онищенко к 11 годам лишения свободы с лишением звания лейтенант милиции, его заместителя Николая Цукурова осуждены 9 лет тюрьмы с лишением звания лейтенанта милиции. Даниилу Ляшуку - 10 лет лишения свободы.

Также суд определил наказание в виде лишения свободы для Ильи Холода - 9,6 лет тюремного заключения, Анатолию Пломадяли - 8 лет, Максиму Глебову - 9 лет лишения свободы.

Никите Кусту - 9 лет лишения свободы, Борису Гульчуку - 9 лет.

Андрея Демчука освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, также суд изменил ему арест на домашний арест.

К Никите Свиридовскому суд применил условный срок наказания на 2 года, также ему изменена мера пресечения на домашний арест.

Романа Иваша суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года, и изменил меру пресечения на домашний арест.

Юрия Шевченко, который ранее частично признал вину, суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком - 3 года.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемых судебные расходы 7750 грн с каждого.

Напомним, В 2015 года были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках и ряде других тяжких преступлений.

6 июля 2015 главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиос отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" были неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.

18 июля 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Во время судебного разбирательства один из экс-бойцов "Торнадо" частично признал свою вину, после чего суд смягчил ему меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.