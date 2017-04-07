Військова прокуратура також планує оскаржити вирок екс-бійцям “Торнадо”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Військова прокуратура планує оскаржити вирок Оболонського районного суду міста Києва стосовно екс-бійців "Торнадо" і проситиме максимального покарання в апеляційній інстанції для обвинувачених. Про це повідомив журналістам держобвинувач Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.
“Ми вважаємо, що кожному обвинуваченому повинно бути позбавлення волі, більше, ніж йому призначено (вироком суду — ред.). В Апеляційному суді ми наполягатимемо на 15 роках позбавлення волі (для Руслана Онищенка — ред.). Ми вважаємо, що за такі тяжкі та особливо тяжкі злочини має бути покарання максимальне”, — наголосив прокурор.
Р.Кравченко додав, що апеляційну скаргу прокуратура подасть у визначений законом строк.
Як повідомляв УНН, 7 квітня суд засудив командира "Торнадо" до 11 років тюремного ув'язнення. Суддя також озвучив терміни покарання для решти 11 бійців.
Згодом стало відомо, що захист оскаржить вирок Оболонського районного суду щодо екс-бійців “Торнадо” до Апеляційного суду Києва.
Нагадаємо, у 2015 року були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах та низці інших тяжких злочинів.
6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.
Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.
18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти “Торнадо”.
Під час судового розгляду один з екс-бійців "Торнадо" частково визнав свою вину, після чого суд пом'якшив йому запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.