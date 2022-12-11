Военная помощь Литвы для Украины достигла 280 млн. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что военная поддержка его страны для Украины в настоящее время составляет 280 миллионов евро.
Об этом глава Минобороны в своем Twitter, передает УНН.
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“Военная поддержка Литвы Украины на сегодня составляет 280 млн. евро и мы не остановимся! Литва будет поддерживать Украину до конца!” — написал Анушаускас.
Напомним
В сентябре Анушаускас сообщил, что его страна берет на себя новую миссию — ремонт САУ PzH 2000, принадлежащих Украине.
14 октября сообщалось, что до Украины после ремонта в Литве вернулись самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000.
Впоследствии балканская страна отправила 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии.
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