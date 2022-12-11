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Военная помощь Литвы для Украины достигла 280 млн. евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что военная поддержка его страны для Украины в настоящее время составляет 280 миллионов евро.

Об этом глава Минобороны в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Военная поддержка Литвы Украины на сегодня составляет 280 млн. евро и мы не остановимся! Литва будет поддерживать Украину до конца!” — написал Анушаускас.

Напомним

В сентябре Анушаускас сообщил, что его страна берет на себя новую миссию — ремонт САУ PzH 2000, принадлежащих Украине.

14 октября сообщалось, что до Украины после ремонта в Литве вернулись самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Впоследствии балканская страна отправила 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии.

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