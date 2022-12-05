У Литві закликали надати Україні всю зброю для подолання російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні всю зброю для подолання російської агресії та не дати сісти за стіл переговорів.
Про це політик написав у своєму Twitter, передає УНН.
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Глава МЗС Литви назвав токсичною тактикою спроби зберегти Росію непереможеною та готовою до партнерства в майбутньому.
“Це призводить до закликів закінчити війну шляхом переговорів замість того, щоб закінчити її перемогою України. Дехто навіть пропонує українські територіальні поступки окупантам як подарунок. Міжнародний порядок, заснований на правилах, працює не так. Росію не слід запрошувати на „мирні“ переговори в якості нагороди за жорстоке вторгнення, окупацію та вбивство своїх сусідів знову і знову”, — зазначив дипломат.
За його словами, Україна досі не отримала все необхідне озброєння і не стала членом НАТО через те, що низка країн все ще вірить у можливість повернутися до справ та життя, які були до 24 лютого.
“Наша стратегія потребує переосмислення нової безпекової архітектури, яка забезпечить безпеку континенту на десятиліття вперед. І ми повинні почати створювати цю нову систему з Україною, а не з путінською Росією”, — підкреслив Ландсбергіс.
Нагадаємо
Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки PzH 2000 та 155-мм боєприпаси для української артилерії
Доповнення
У вересні міністр оборони Литви повідомив, що його країна бере на себе нову місію — ремонт САУ PzH 2000, які належать Україні.
14 жовтня повідомлялося, що до України після ремонту у Литві повернулися самохідні артилерійські установки PzH 2000.