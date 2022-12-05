В Литве призвали предоставить Украине все оружие для преодоления российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал предоставить Украине все оружие для преодоления российской агрессии и не дать сесть за стол переговоров.
Об этом политик написал в своем Twitter, передает УНН.
Детали
Глава МИД Литвы назвал токсичной тактикой попытки сохранить Россию непобежденной и готовой к партнерству в будущем.
“Это приводит к призывам закончить войну путем переговоров вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. Некоторые даже предлагают украинские территориальные уступки оккупантам как подарок. Международный порядок, основанный на правилах, работает не так „мирные“ переговоры в качестве награды за жестокое вторжение, оккупацию и убийство своих соседей снова и снова”, — отметил дипломат.
По его словам, Украина до сих пор не получила все необходимое вооружение и не стала членом НАТО из-за того, что ряд стран все еще верят в возможность вернуться к делам и жизни, которые были до 24 февраля.
“Наша стратегия нуждается в переосмыслении новой архитектуры безопасности, которая обеспечит безопасность континента на десятилетие вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему с Украиной, а не с путинской Россией”, — подчеркнул Ландсбергис.
Напомним
Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии
Дополнение
В сентябре министр обороны Литвы сообщил, что его страна берет на себя новую миссию — ремонт САУ PzH 2000, принадлежащих Украине.
14 октября сообщалось, что в Украину после ремонта в Литве вернулись самоходные артиллерийские установки PzH 2000.