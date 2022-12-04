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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії

Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії

Київ • УНН

 • 1004741 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії. Про це у Twitter повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас, пише УНН.

Цитата

"Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Доповнення

У вересні Анушаускас повідомив, що його країна бере на себе нову місію – ремонт САУ PzH 2000, які належать Україні.

14 жовтня повідомлялося, що до України після ремонту у Литві повернулися самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Lithuania sends 155mm ammunition for the Ukrainian artillery. pic.twitter.com/2FKdKaAPib

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 4, 2022

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