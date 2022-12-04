Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії. Про це у Twitter повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас, пише УНН.
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"Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки PzH 2000.
Доповнення
У вересні Анушаускас повідомив, що його країна бере на себе нову місію – ремонт САУ PzH 2000, які належать Україні.
14 жовтня повідомлялося, що до України після ремонту у Литві повернулися самохідні артилерійські установки PzH 2000.
Lithuania sends 155mm ammunition for the Ukrainian artillery. pic.twitter.com/2FKdKaAPib— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 4, 2022