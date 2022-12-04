Цитата

"Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Доповнення

У вересні Анушаускас повідомив, що його країна бере на себе нову місію – ремонт САУ PzH 2000, які належать Україні.

14 жовтня повідомлялося, що до України після ремонту у Литві повернулися самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Lithuania sends 155mm ammunition for the Ukrainian artillery. pic.twitter.com/2FKdKaAPib