Цитата

"Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии", – говорится в сообщении.

Напомним

Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Дополнение

В сентябре Анушаускас сообщил, что его страна берет на себя новую миссию – ремонт САУ PzH 2000, принадлежащих Украине.

14 октября сообщалось, что в Украину после ремонта в Литве вернулись самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Lithuania sends 155mm ammunition for the Ukrainian artillery. pic.twitter.com/2FKdKaAPib