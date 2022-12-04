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Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии

Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии

Киев • УНН

 • 1004738 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии. Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, пишет УНН.

Цитата

"Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии", – говорится в сообщении.

Напомним

Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Дополнение

В сентябре Анушаускас сообщил, что его страна берет на себя новую миссию – ремонт САУ PzH 2000, принадлежащих Украине.

14 октября сообщалось, что в Украину после ремонта в Литве вернулись самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Lithuania sends 155mm ammunition for the Ukrainian artillery. pic.twitter.com/2FKdKaAPib

—Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 4, 2022

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