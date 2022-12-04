Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии. Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, пишет УНН.
Цитата
"Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии", – говорится в сообщении.
Напомним
Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000.
Дополнение
В сентябре Анушаускас сообщил, что его страна берет на себя новую миссию – ремонт САУ PzH 2000, принадлежащих Украине.
14 октября сообщалось, что в Украину после ремонта в Литве вернулись самоходные артиллерийские установки PzH 2000.
Lithuania sends 155mm ammunition for the Ukrainian artillery. pic.twitter.com/2FKdKaAPib—Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 4, 2022