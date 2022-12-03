Литва передала Україні ще дві відремонтовані САУ PzH 2000

Цитата

«Ще дві гаубиці PzH 2000 було відремонтовано та доставлено до України. Разом із боєприпасами», - написав Анушаускас.

Доповнення

У вересні Анушаускас повідомив, що його країна бере на себе нову місію – ремонт САУ PzH 2000, які належать Україні.

14 жовтня повідомлялося, що до України після ремонту у Литві повернулися самохідні артилерійські установки PzH 2000.