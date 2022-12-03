Литва передала Україні ще дві відремонтовані САУ PzH 2000
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки PzH 2000. Про це у Twitter повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас, пише УНН.
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«Ще дві гаубиці PzH 2000 було відремонтовано та доставлено до України. Разом із боєприпасами», - написав Анушаускас.
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У вересні Анушаускас повідомив, що його країна бере на себе нову місію – ремонт САУ PzH 2000, які належать Україні.
14 жовтня повідомлялося, що до України після ремонту у Литві повернулися самохідні артилерійські установки PzH 2000.