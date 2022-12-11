Військова допомога Литви для України сягнула 280 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що військова підтримка його країни для України на цей час становить 280 мільйонів євро.
Про це очільник Міноборони у своєму Twitter, передає УНН.
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“Військова підтримка Литви Україні на сьогодні становить 280 млн євро і ми не зупинимося! Литва підтримуватиме Україну до кінця!” — написав Анушаускас.
Нагадаємо
У вересні Анушаускас повідомив, що його країна бере на себе нову місію — ремонт САУ PzH 2000, які належать Україні.
14 жовтня повідомлялося, що до України після ремонту у Литві повернулися самохідні артилерійські установки PzH 2000. Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки PzH 2000.
Згодом балканська країна відправила 155-мм боєприпаси для української артилерії.
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