Военкома в Винницкой области поймали на взятке в 2000 долларов

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Командир отделения одного из отделов Винницкого районного ТЦК получил взятку в размере 2000 долларов за 70 не заполненных бланков повесток с подписью гербом и печатью. Ему сообщили о подозрении, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Командир отделения одного из отделов Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за взятку в 2000 долларов передал 70 военнообязанным бланки повесток, которые не были заполнены. На бланках была подпись военного комиссара и гербовая печать. Также мужчина разъяснил уклонистам, как заполнить документы и незаконно использовать их на блокпостах, чтобы уклониться от мобилизации.

Такие действия главного сержанта позволили бы военнообязанным подтвердить, что они получили вызовы в ТЦК и СП, и уклониться от мобилизации.

Правоохранители задержали мужчину после получения взятки. Сейчас ему избрана мера пресечения.

Напомним

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой и Кировоградской областях проводятся обыски в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. 

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