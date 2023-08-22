Офіційно: у п'яти областях проводяться обшуки в ТЦК та СП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій та Кіровоградській областях проводяться обшуки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це журналісту УНН повідомив начальник відділу інформаційної політики та комунікацій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко.
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«Можу підтвердити факт проведення обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки південного регіону, які розташовані на території п’яти областей, які відносяться до зони відповідальності прокуратури у сфері оборони Південного регіону», - розповів Плешко.
Додамо
За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру командиру відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди.
Доповнення
Від початку повномасштабного вторгнення росії на території України, Державне бюро розслідувань відкрило 112 справ щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.