Официально: в пяти областях проводятся обыски в ТЦК и СП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой и Кировоградской областях проводятся обыски в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Об этом журналисту УНН сообщил начальник отдела информационной политики и коммуникаций Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Эдуард Плешко.
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«Могу подтвердить факт проведения обысков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки южного региона, которые расположены на территории пяти областей, которые относятся к зоне ответственности прокуратуры в сфере обороны Южного региона», - рассказал Плешко.
Добавим
При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении командиру отделения одного из отделов Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту получения неправомерной выгоды.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения россии на территории Украины, Государственное бюро расследований открыло 112 дел в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки.