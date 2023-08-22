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Військкома на Вінничині викрили на хабарі у 2000 доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Командир відділення одного з відділів Вінницького районного ТЦК отримав хабар у розмірі 2000 доларів за 70 не заповнених бланків повісток з підписом гербом і печаткою. Йому повідомили про підозру, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Командир відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за хабар у 2000 доларів передав 70 військовозобов'язаним бланки повісток, які не були заповнені. На бланках був підпис військового комісара та гербова печатка. Також чоловік роз'яснив ухилянтам, як заповнити документи та незаконно використовувати їх на блокпостах, щоб ухилитися від мобілізації.

Такі дії головного сержанта дозволили б військовозобов’язаним підтвердити, що вони отримали виклики до ТЦК та СП, і ухилитися від мобілізації.

Правоохоронці затримали чоловіка після одержання хабаря. Зараз йому обрано запобіжний захід.

Нагадаємо

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій та Кіровоградській областях проводяться обшуки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. 

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