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Война в Украине заставляет Китай переосмыслить, "как и когда" он может вторгнуться на Тайвань – глава ЦРУ

Война в Украине заставляет Китай переосмыслить, "как и когда" он может вторгнуться на Тайвань – глава ЦРУ

Киев • УНН

 • 125777 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Опыт россии в Украине влияет на расчеты Китая относительно того, как и когда он может принять решение о вторжении на Тайвань, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время выступления на форуме по вопросам безопасности в Аспене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

"Нам кажется, что риски этого становятся выше. Я бы не стал недооценивать решимость президента Си установить контроль Китая над Тайванем", - сказал Бернс и добавил: "Мы считаем, что это, вероятно, поднимает не столько вопрос, может ли китайское руководство через несколько лет решить применить силу для контроля над Тайванем, а то, как и когда они это сделают."

Детали

Бернс добавил, что Китай "встревожен", наблюдая за войной в Украине и "стратегическим провалом" президента рф владимира путина, и понял, что "нельзя одержать скорые и решительные победы с недостаточными силами". Он добавил, что китайское руководство и военные "извлекли урок, заключающийся в том, что нужно накопить преобладающие силы, если собираются обдумывать" нападение на Тайвань в будущем.

Кроме того, по словам главы ЦРУ, Китай также, вероятно, понял, что он должен "контролировать информационное пространство" и "делать все возможное, чтобы оградить свою экономику от потенциальных санкций".

Ранее

Бернс заявил, что путин просчитался с планами захватить Киев и будет доказано, что он снова ошибся.

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