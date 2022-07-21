Війна в Україні змушує Китай переосмислити, "як і коли" він може вторгнутися на Тайвань - глава ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Досвід росії в Україні впливає на розрахунки Китаю щодо того, як і коли він може прийняти рішення про вторгнення на Тайвань, заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс під час виступу на форумі з питань безпеки в Аспені. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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"Нам здається, що ризики цього стають вищими. Я б не став недооцінювати рішучість президента Сі встановити контроль Китаю над Тайванем", - сказав Бернс і додав: "Ми вважаємо, що це, ймовірно, порушує не так питання, чи може китайське керівництво через кілька років вирішити застосувати силу для контролю над Тайванем, а те, як і коли вони це зроблять."
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Бернс додав, що Китай "стривожений", спостерігаючи за війною в Україні та "стратегічним провалом" президента рф володимира путіна, та зрозумів, що "не можна здобути швидкі й рішучі перемоги з недостатніми силами". Він додав, що китайське керівництво та військові "винесли урок, який полягає у тому, що потрібно накопичити переважальні сили, якщо збираються обмірковувати" напад на Тайвань у майбутньому.
Крім того, за словами глави ЦРУ, Китай також, ймовірно, зрозумів, що він повинен "контролювати інформаційний простір" і "робити все можливе, щоб захистити свою економіку від потенційних санкцій".
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Бернс заявив, що путін прорахувався із планами захопити Київ і буде доведено, що він знову помилився.