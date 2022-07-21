Очільник ЦРУ: якщо путін думає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні - він помиляється
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що путін прорахувався із планами захопити Київ і буде доведено, що він знову помилився. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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Бернс передбачив, що кремль продовжить війну на виснаження, думаючи, що Захід перестане підтримувати Україну. Але він сказав, що путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ, і знову буде доведено, що він помилився.
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Також Бернса запитали, чи вважає він путіна нестабільним і нездоровим.
"Наскільки ми можемо судити, він, ймовірно, занадто здоровий", - зазначив містер Бернс, перш ніж пожартувати, що це "неофіційне судження розвідки".
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