Очільник ЦРУ: якщо путін думає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні - він помиляється

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Бернс передбачив, що кремль продовжить війну на виснаження, думаючи, що Захід перестане підтримувати Україну. Але він сказав, що путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ, і знову буде доведено, що він помилився.

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Також Бернса запитали, чи вважає він путіна нестабільним і нездоровим.

"Наскільки ми можемо судити, він, ймовірно, занадто здоровий", - зазначив містер Бернс, перш ніж пожартувати, що це "неофіційне судження розвідки".

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