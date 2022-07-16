путін блефує, кажучи, що нічого ще не починав в Україні – Фукуяма

Цитата

“Думаю, що він бреше, як він бреше про багато інших речей. Західні військові аналітики, які вивчають стан російських збройних сил, відзначають, що зараз армія росії відчуває дуже гостру нестачу особового складу. Вони втратили, мабуть, до третини всього особового складу, який спочатку зібрали та направили на розгром України. Оцінки російських втрат лише приблизні, але, можливо, йдеться про близько 20 000 убитих і, можливо, близько 60 000 поранених. Плюс до цього полонені, і так далі”, – заявив Фукуяма.

Деталі

Він заявив, що навіть для такої великої країни, як росія – війна в Україні аж ніяк не маленька військова операція. І, з воєнної точки зору, все це практично катастрофа.

“Враховуючи, що російська армія добилася лише дуже незначного просування за два місяці з того часу, як вони почали концентрувати військові дії на Донбасі, і я вважаю, що у них не так багато резервів, так що, з моєї точки зору, путін блефує, коли каже, що вони ще навіть не починав”, – додав він.

Доповнення

диктатор росії володимир путін у четвер виступив з попередженням Заходу та Україні, заявивши, що війна може затягтися, поки «не залишиться останнього українця».