путин заявил, что война может продолжаться до тех пор, пока «не останется последнего украинца»
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. диктатор россии владимир путин в четверг выступил с предупреждением Западу и Украине, заявив, что война может затянуться, пока «не останется последнего украинца», передает УНН.
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«Сегодня мы слышим, что они хотят победить нас на поле боя. Ну что я могу сказать? Пусть попробуют», — сказал путин во время встречи с руководителями партийных фракций госдумы, транслировавшейся государственным телевидением.
«Мы постоянно слышим, что Запад готов воевать с нами, пока не останется последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Однако, похоже, все к этому идет», - сказал он.
Детали
путин также упомянул и о переговорах.
«Мы не отказываемся от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше продолжится конфликт, тем сложнее им будет договариваться с нами», — добавил он.
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