Лідери G7 публічно висміяли путіна

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Свідками цього стали журналісти з увімкненими камерами.

Цитата

"Ми знімаємо піджаки?" - запитав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблено офіційну фотографію, але Джонсон іронічно зазначив: "Ми повинні показати, що ми жорсткіші за путіна".

Трюдо додав: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми", маючи на увазі відому фотографію путіна у 2009 році, на якій він їде верхи на коні без сорочки.

На що Джонсон зауважив: "Ми повинні показати їм наші грудні м'язи".

Після цієї фрази несподівано втрутилася голова Єврокомісії фон дер Ляйєн, яка сказала: "Верхова їзда - це найкраще".

Подальша розмова лідерів продовжилась без фотографів та інших сторонніх.