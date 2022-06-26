Лідери G7 публічно висміяли путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні перед переговорами на саміті G7, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, глава уряду Канади Джастін Трюдо та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн висміяли російського диктатора за його звичку зніматись у образі "мачо", коли сідали за переговори. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Свідками цього стали журналісти з увімкненими камерами.
Цитата
"Ми знімаємо піджаки?" - запитав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблено офіційну фотографію, але Джонсон іронічно зазначив: "Ми повинні показати, що ми жорсткіші за путіна".
Трюдо додав: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми", маючи на увазі відому фотографію путіна у 2009 році, на якій він їде верхи на коні без сорочки.
На що Джонсон зауважив: "Ми повинні показати їм наші грудні м'язи".
Після цієї фрази несподівано втрутилася голова Єврокомісії фон дер Ляйєн, яка сказала: "Верхова їзда - це найкраще".
Подальша розмова лідерів продовжилась без фотографів та інших сторонніх.